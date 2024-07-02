Орбан в новом статусе собрался в Киев
Премьер Венгрии Орбан в Киеве встретится с Зеленским
Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве во вторник встретится с Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.
Британская газета Financial Times, на которую ссылается агентство, указывает, что это первый визит главы венгерского кабмина на Украину.
В планах Орбана также значатся встречи с другими киевскими чиновниками.
«Поездка состоится на следующий день после того, как к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС», — отмечает издание.
Авторы материала подчеркнули, что основной проблемой взаимоотношения Будапешта и Киева является положение этнических венгров в Закарпатье.