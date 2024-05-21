Орбан: решение МУС по аресту Нетаньяху абсурдно и постыдно

Решение главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, который хочет добиться ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, абсурдно и постыдно, заявил венгерский премьер Виктор Орбан, пишет РИА Новости .

«Предложение главного прокурора МУС против премьер-министра Нетаньяху абсурдно и постыдно. Такие инициативы не приблизят Ближний Восток к миру, а лишь подпитывают дальнейшую напряженность», — написал он.

Офис Хана ранее назвал Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, командующего военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию ответственными за военные преступления, совершенные с октября 2023 года.

Главный прокурор МУС указал на подачу заявления «на получение ордеров на арест в связи с ситуацией в государстве Палестина». Это вызвало возмущение как в Тель-Авиве, так и в ХАМАС.