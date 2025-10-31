сегодня в 22:54

Орбан попросил Трампа исключить Венгрию из санкций против России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, сообщает РИА Новости .

«Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», — отметил Трамп.

23 октября американский Минфин заявил, что вводятся очередные санкции. Они направлены против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.

