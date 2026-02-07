Орбан опять пообещал не отправлять венгерских военных на Украину

Венгрия не собирается участвовать в отправке военных на Украину. Это будет означать вооруженный конфликт с Россией, заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан в посте в соцсети Х перед антивоенным митингом, который запланирован в городе Сомбатхей на западе государства, сообщает ТАСС .

«Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — отметил политик.

Орбан сказал, что Венгрия не собирается в этом участвовать. Политик планирует подтвердить позицию во время встречи с активистами правящей партии «ФИДЕС-Венгерский гражданский союз» в Сомбатхее.

Местное правительство именует подобные мероприятия «антивоенными митингами». Их организовывают перед парламентскими выборами, которые пройдут в государстве 12 апреля.

