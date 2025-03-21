Орбан: я увидел в глазах лидеров Евросоюза признание поражения Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на радио Kossuth сказал, что на саммите Евросоюза увидел в глазах руководителей государств ЕС — Киев проиграл в конфликте с Москвой. Ввязываться в конфликт с РФ было плохой идеей, сообщает РИА Новости .

Орбан считает, что в ближайшем будущем все в Евросоюзе поймут, что принятие Украины в экономический блок привело бы к краху экономики ЕС. Венгрия проведет опрос своих граждан о том, нужно ли принимать государство в объединение или нет.

Венгерский премьер-министр считает, что последствия вопроса о принятии Украины в Евросоюз оказались очевидными. Народы ЕС попросят, чтобы к ним прислушались.

Ранее Орбан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. На саммите Евросоюза он вел себя так, будто бы государство уже вступило в экономический блок.