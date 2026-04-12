сегодня в 23:46

Орбан: «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции, сообщает РИА Новости .

«Мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — отметил он.

Партия «Тиса», предварительно, продолжает лидировать на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199.

В Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов.

При этом Киев и Евросоюз всячески пытались помешать партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана остаться у власти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.