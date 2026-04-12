Орбан: «Фидес» продолжит служить Венгрии даже в оппозиции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции, сообщает РИА Новости.
«Мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации», — отметил он.
Партия «Тиса», предварительно, продолжает лидировать на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199.
В Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов.
При этом Киев и Евросоюз всячески пытались помешать партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана остаться у власти.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.