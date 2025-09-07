Опубликованы кадры чаепития и поездки в «Аурусе» Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели двустороннюю встречу в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, куда они прибыли вместе на российском президентском автомобиле «Аурус», сообщает РИА Новости.

Переговоры прошли после участия лидеров в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончанию Второй мировой войны.

Опубликованные кадры демонстрируют чаепитие в неформальной обстановке, а также их беседу во время поездки. Визит подчеркивает углубление диалога между Москвой и Пхеньяном на фоне сложной международной обстановки.

Ожидается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности, экономики и гуманитарной сферы, хотя детали переговоров не раскрываются. Эта встреча стала одним из ключевых событий в рамках дипломатической активности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.