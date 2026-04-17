Новшества ВПР-2026: без обществознания в 6-7 классах, с биологией в 10-м

Рособрнадзор объявил об изменениях в перечне предметов всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2026 год. Обществознание исключили из списка для 6-х и 7-х классов. При этом для десятиклассников в перечень добавили биологию. Обязательными предметами для всех параллелей остаются русский язык и математика, сообщает ТАСС .

Учащиеся 4-х классов, помимо обязательных предметов, напишут ВПР по одному из предметов на основе случайного выбора: окружающий мир, литература или иностранный язык. В 5-8-х и 10-х классах, помимо русского языка и математики, школьники выполнят работы по двум предметам, которые также распределяются федеральным организатором случайным образом.

Для 5-х и 6-х классов случайный выбор будет производиться из двух групп: один предмет социально-гуманитарного цикла (история, литература, иностранный язык) и один — естественно-научного (география или биология). В 7-х классах к ним добавятся физика и информатика, в 8-х — обществознание и химия. Десятиклассники будут сдавать ВПР по истории, обществознанию, географии, физике, химии, биологии, литературе или иностранному языку.

Всероссийские проверочные работы в 2026 году пройдут с 20 апреля по 20 мая. Участниками станут ученики 4-8-х и 10-х классов из почти 37 тысяч школ всех регионов России. Продолжительность каждой работы составит один или два урока (не более 45 минут каждый). Решение о выставлении отметок в журнал по результатам ВПР принимает сама школа.

