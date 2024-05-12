сегодня в 18:39

ООН после удара по Белгороду осудила атаки на гражданскую инфраструктуру

В ООН осудили Украину и выступили против любых атак на гражданскую инфраструктуру, сообщает РБК .

Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак отметил, что нельзя совершать атаки на гражданское население, это неприемлемо.

Ранее после обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на многоквартирный дом в районе Харьковская гора.

В результате произошедшего пострадали 20 человек, еще 2 человека погибли.