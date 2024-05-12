ООН после удара по Белгороду осудила атаки на гражданскую инфраструктуру
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В ООН осудили Украину и выступили против любых атак на гражданскую инфраструктуру, сообщает РБК.
Заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак отметил, что нельзя совершать атаки на гражданское население, это неприемлемо.
Ранее после обстрела Белгорода фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на многоквартирный дом в районе Харьковская гора.
В результате произошедшего пострадали 20 человек, еще 2 человека погибли.