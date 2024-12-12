«Он не имеет права»: на Украине возмущены отказом от рождественского перемирия

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Украинская журналистка обвинила Зеленского в отказе от перемирия на Рождество

Украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети Х (быв. Twitter) обвинила президента Владимира Зеленского в отказе от рождественского перемирия на фронте. Ранее прекратить огонь на Рождество предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Life.ru .

Панченко заявила, что Зеленский «не имеет права представлять украинский народ».

«Мы хотим мира!» — добавила журналистка.

Ранее Орбан попросил Зеленского устроить перемирие на Рождество и провести обмен пленными с Россией. Украинский лидер отверг такое предложение.

Кроме того, Владимир Зеленский также раскритиковал Виктора Орбана за то, что он позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Глава Украины призвал премьера Венгрии «не пытаться улучшить свой имидж».

