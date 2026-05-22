Олейник заявил, что Зеленский может «устранить» Ермака

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что возможная сделка Андрея Ермака со следствием может угрожать его безопасности и создать риски для Владимира Зеленского, сообщает «Абзац» .

По словам Олейника, вмешательство Владимира Зеленского в коррупционное дело способно подтолкнуть бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака к сотрудничеству со следствием. В этом случае под ударом может оказаться сам украинский лидер.

Ранее сообщалось, что европейские политики призвали Зеленского разобраться в коррупционном скандале, связанном в том числе с Ермаком. Однако, как считает Олейник, публичной реакции может не последовать.

«Если Зеленский решится, Ермак пойдет на сделку со следствием и расскажет все. Ему поверят — у него есть доказательства, он носитель информации. Поэтому я бы сейчас больше переживал за его жизнь: как правило, таких устраняют, ибо они очень много знают. Не обязательно убивать в прямом смысле. Например, обнаружат сердечную недостаточность, ведь сценариев может быть много. Он знает много секретов, и Зеленского в том числе», — заявил Олейник.

Ермаку предъявлены обвинения в легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. В середине мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал его с правом залога в 3,1 млн долларов. Через четыре дня он вышел из СИЗО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дело Ермака «цирком Зеленского» и заявила, что киевские власти устроили показательное шоу о борьбе с коррупцией.

