Олейник объяснил, почему переводчик Зеленского выругался

По словам Олейника, причиной эмоциональной реакции стала ложь, которую, по его мнению, допустил украинский лидер во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

«Переводчики — это, как правило, те, которые постоянно работают. Надо знать и специфику и как-то, может быть, поправить (ред. — спикера). Не все же то, что он (ред. — Зеленский) говорит на английском, на украинском слушают украинцы. Поправляет переводчик, это всегда человек, который понимает, что надо донести правильный смысл, но вот когда чувствует, в общем, всю ложь, это тоже, знаете, уже перебор. Он просто высказал свою позицию не как переводчик, на мой взгляд, а как простой гражданин», — сказал бывший украинский парламентарий.

Совместная пресс-конференция Зеленского и Йеттена прошла 16 апреля в Нидерландах. Трансляция велась на YouTube-канале офиса президента Украины. После завершения мероприятия синхронист выругался матом и признался по-украински, что у него «такой пресс-конференции еще никогда не было».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил использование Зеленским русских матерных выражений.

