Олег Волошин усомнился в «ассоциированном членстве» Украины в ЕС

Во Франции и Германии предложили проработать вопрос об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Такой формат предполагает участие в заседаниях без права голоса при принятии решений.

Экс-депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что подобного статуса в документах Евросоюза не существует.

«Никакого ассоциированное членства в уставных документах Евросоюза не предусмотрено. То есть просто нет такого статуса.

Это старая история, которую многократно обсуждали на Украине в течение двадцати лет, если не больше. Нам эту сказку про ассоциированное членство рассказывали еще тогда, когда Украине предлагали соглашение об ассоциации. В 2014 году оно было подписано, и никаким полноценным участием, даже с некоторыми ограничениями, до сих пор не пахнет. Изначально была речь о том, что соглашение об ассоциации не является элементом движения к полноценному членству.

Сейчас на высоком уровне стали говорить о том, что Украина все-таки станет членом ЕС. Но когда? На этом все достижение заканчивается. Ответа нет.

Европейцы пришли к пониманию, что Украина – это очень дорого, Украина – это очень сложно. Украина – это очень опасно в качестве члена ЕС. Соответствующие риски брать на себя никто не хочет. То, что нарисовали сейчас, вот этот какой-то непонятный симулякр, под названием ассоциированного членства, является результатом того, что даже с точки зрения неясной перспективы, пообещать полноценное членство лидеры ЕС не готовы.

И это показывает, что все-таки какие-то коренные вещи в основе принятия решений в Евросоюзе до сих пор остаются. Это здравый смысл.

Но и полностью разочаровать украинцев вроде как нельзя. Вот и пытаются что‑то такое предложить. Тут надо отдать должное представителям украинской элиты. Им все-таки хватило чувства собственного достоинства заявить, что они согласны только на полноценное членство», — заявил Волошин.

