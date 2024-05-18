Одного из руководителей ИГ* Сократа Халиля задержали в Ираке

Один из руководителей террористической группировки «Исламское государство»* Сократ Халиль был задержан в Ираке курдскими силами безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение совбеза Иракского Курдистана для агентства Shafaq News.

Отмечается, что Халиль был «правой рукой» бывшего лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. В частности, он также играл роль в удержании террористами контроля над городом Мосулом в 2014 году.

«Задержан террорист по имени Сократ Халиль, также известный как Абдалла Тафхих, он был человеком, очень близким и пользующимся доверием лидера ИГ*», — сказано в публикации.

Также в совете уточнили, что Халиль вернулся в Иракский Курдистан по поддельному паспорту после пяти лет нахождения в Турции. Его задержали сразу после прибытия.

Предполагается, что аль-Багдади поручал Халилю ряд задач террористической направленности. В частности, он должен был принимать участие в контролировании Мосула. Также террорист участвовал в операциях против войск Ирака и сил курдского ополчения «пешмерга».

* Террористическая организация, запрещена в России