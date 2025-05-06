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Украинские военные на лондонском параде прошли маршем по навозу

Десять украинских военных, участвовавших в параде в Лондоне по случаю 80-летия победы над нацизмом, оказались в центре скандала, сообщает RT .

Кадры показывают, как бойцы ВСУ шли не в ногу по следам конского навоза, оставленного кавалерийским подразделением. Они также несли государственный флаг неподобающего размера, который волочился по мостовой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала участие украинской делегации «кощунством».

«Британские власти для нанесения стратегического поражения России готовы провести по Трафальгарской площади даже вооружённых их же оружием нацистов», — отметила дипломат.

Министерство обороны Украины и британские организаторы парада не дали официальных комментариев по поводу инцидента.