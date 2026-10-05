Обвинение морпеха из США в убийстве японки может осложнить отношения двух стран

Обвинение американского морпеха в убийстве японки может осложнить отношения Токио и Вашингтона. Об этом пишет The New York Times, сообщает «Царьград» .

20-летнего капрала экспедиционного корпуса морской пехоты США Девина Балларда обвиняют в убийстве и ограблении 39-летней Анны Яги. Ее тело нашли в субботу утром в отеле города Наха. Камеры зафиксировали, как военный вошел в номер с женщиной, а вышел один, забрав чужие вещи.

Министерство иностранных дел Японии потребовало от посла США Джорджа Гласса максимального содействия расследованию.

Губернатор Окинавы назвал преступление «гнусным» и отметил глубокий шок местных жителей.

Происшествие грозит подорвать стратегический союз стран и вновь вызвать пацифистские протесты. Окинава занимает менее 1% площади Японии, но на острове сосредоточено 70% американских баз и около 34 тысяч солдат.

США взяли остров под контроль после Второй мировой войны и вернули Японии в 1972 году, сохранив базы. Изнасилования, нападения и аварии с участием американских солдат неоднократно вызывали массовые демонстрации. Ранее суд Окинавы приговорил бывшего морпеха Кеннета Франклина Шинзато к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 20-летней Рины Шимабукуро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.