Обучающий семинар совета муниципальных образований прошел в Подмосковье

17 апреля в доме правительства Московской области состоялся семинар-совещание совета муниципальных образований и Минюста России по Подмосковью. На нем представители юстиции и прокуратуры назвали самые частые ошибки, допускаемые в уставах округов и прочих документах, передает корреспондент РИАМО.

«Конечно же, мы приводим в соответствие уставы наших городских и муниципальных округов. Сегодня представители юстиции Московской области и представитель прокуратуры ответили на вопросы представителей муниципальных сообществ. И, как мы видим, дискуссия была достаточно жаркая. Также мы послушали несколько докладов о том, какие типовые ошибки чаще всего случаются при написании этих уставов и нормативных правовых актов», — сказал исполнительный директор ассоциации совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Он добавил, что после завершения мероприятия все желающие представители муниципальных образований могли пообщаться и задать свои вопросы представителю юстиции и прокуратуры. Совет муниципальных образований Московской области ставит перед собой задачу продуктивного обмена опытом между разными округами Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.