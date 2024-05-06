Поставки, о которых говорил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон, не изменит ситуацию на поле боя, а «слабые потомки Британской империи» не смогут предотвратить «возрождение сильной России», указал эксперт.

«Сейчас Вооруженные силы России, которые, превращая вооружения США и НАТО в горящий металлолом, держат инициативу на всех фронтах Украины, говорят, что военная поддержка Великобритании не окажет никакого влияния на ведение специальной военной операции, и выражают решительную волю к уничтожению всех британских вооружений», — говорится в статье.

Кэмерон в начале мая приехал на Украину и пообещал ей 3 млрд фунтов стерлингов в год. Также министр сделал «грубое заявление», указал, что не возражает против использования британских вооружений для атаки по российским территориям.

Британские «джентльмены», по словам Мина, хотят продлить остаток жизни режима Зеленского, теряющего любую инициативу на фоне наступления ВС РФ.