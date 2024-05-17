Российская армия ударила по воинской части под Одессой. Поражен склад снарядов
Подполье: удар ВС РФ уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в пригороде Одессы
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы, сообщает РИА Новости.
Прилет в городе зафиксировали в 15:20. Он был очень мощным, с сильной детонацией.
«Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55… Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами»
Сергей Лебедев
координатор николаевского подполья
Он добавил, что удар ВС РФ был точным. На кадрах в места происшествия виден большой столб дыма.
В Одесской области работает сигнал воздушной тревоги. Он также включен в Николаевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны.