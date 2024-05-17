Российская армия ударила по воинской части под Одессой. Поражен склад снарядов

сегодня в 17:16

Подполье: удар ВС РФ уничтожил склад с боеприпасами ВСУ в пригороде Одессы

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по воинской части в поселке Дачное в пригороде Одессы, сообщает РИА Новости .

Прилет в городе зафиксировали в 15:20. Он был очень мощным, с сильной детонацией.

«Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55… Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами» Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Он добавил, что удар ВС РФ был точным. На кадрах в места происшествия виден большой столб дыма.

В Одесской области работает сигнал воздушной тревоги. Он также включен в Николаевской, Харьковской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях страны.