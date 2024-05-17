Ракетные войска РФ лишили ВСУ 4 вертолетов и 40 безэкипажных катеров

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В течение недели российские ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок войск уничтожили четыре вертолета Ми-24 на вертолетных площадках и 40 безэкипажных катеров на складе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военнослужащие в ходе проведения боевой задании обнаружили американский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции и произвели точный удар, который ликвидировал объект. Также ВС РФ произвели успешные удары по авиационной технике, складу с горючим и боеприпасами.

«Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров», — сообщили в ведомстве.

С начала проведения специальной военной операции российские бойцы сбили 601 самолет, 274 вертолета, а также лишили Украину 522 зенитных ракетных комплексов и 16058 танков.

Ранее российские бойцы использовали ракетный зенитный комплекс «Бук-М1-2» и сбили украинский БпЛА Jupiter H-3. Момент попадания в цель попал на видео.