ВС РФ уничтожили украинский БпЛА Jupiter H-3
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Российские военные уничтожили украинский беспилотник Jupiter H-3, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен с помощью расчета зенитного ракетного комплекса «Бук-М1-2».
Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника.
Также российские военные авиационными бомбами ФАБ-500 уничтожили опорный пункт ВСУ.