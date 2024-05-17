В центре Петербурга можно бесплатно отправлять открытки в любую точку РФ

В Санкт-Петербурге продолжает работать международный книжный салон, который проходит на Дворцовой площади. В рамках мероприятия открыта «Литературная почта» от издания «Петербургский дневник», в рамках которой можно бесплатно отправлять открытки в любые точки России, сообщается на сайте газеты .

Нынешняя «Литературная почта» проходит в честь Года семьи и 225-летия со дня рождения великого писателя и поэта Александра Пушкина. В связи с этим петербуржцам предлагают отправить пять видов открыток, на которых изображены работы пациентов НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера и рисунки детей-участников конкурса «Подарок Петербургу — городу будущего».

Также рядом с волонтерами работает и тигр Зевс — новый маскот издания.

Тигр раздает специальные открытки в рамках проекта «Культурное донорство» — на них любой желающий может написать добрые слова в поддержку доноров крови. Впоследствии эти открытки передадут самим донорам.