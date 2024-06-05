Объявлена дата выборов депутатов нового созыва в Мосгордуму

сегодня в 16:24

Во время заседания парламента Москвы в первом чтении приняли постановление «О назначении выборов депутатов Московской городской думы 8-го созыва». Из него следует, что в 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября, сообщает «Вечерняя Москва».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что выдвижение кандидатов в парламентарии и сбор подписей избирателей в их поддержку происходят в течение 30 дней с момента официального обнародованного решения о назначении выборов.

«Уверен, это будет честная, конкурентная кампания с сохранением московского стандарта выборов», — сказал Шапошников.

Процесс сбора подписей облегчится возможностью собирать их в электронном виде на портале госуслуг. Таким способом можно собрать до 50% подписей граждан, голосующих за своих кандидатов.