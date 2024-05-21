Обеспокоенность команды Байдена гибелью Раиси может быть небезосновательной

По данным газеты Politico, в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что Иран может возложить вину за крушение вертолета, в котором погиб президент Эбрахим Раиси, на Соединенные Штаты или Израиль. Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в ответ на это заявил, что «дыма без огня не бывает».

По мнению Гусева, тот факт, что в администрации Байдена обеспокоены возможными обвинениями со стороны Ирана, свидетельствует, что за этим «что-то стоит».

«Пока сказать трудно какую, потому что следствие идет, будут определять причины, почему была отключена система безопасности, почему не было связи и так далее, там очень много вопросов <…> Никогда бы человек не стал высказывать какие-то опасения, если бы не был виновен», — предположил политолог в эфире радио Sputnik.

Эксперт также обратил внимание на участившиеся в последнее время инциденты с первыми лицами государств по всему миру, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Словакию.

Гусев заявил, что у него есть большие сомнения в том, что Запад здесь «ни при чем».