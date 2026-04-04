NYT по незнанию подписало НАТО «Североамериканской организацией»

Журналисты американского СМИ The New York Times (NYT) по ошибке подписали НАТО «Организацией Североамериканского договора» (North American Treaty Organization). Издание высмеяли в Сети, сообщает Mash .

В печатном выпуске от 3 апреля автор NYT допустил ошибку. Он расшифровал НАТО (NATO), как «Организация Североамериканского договора» (North American Treaty Organization). При этом правильно будет «Организация Североатлантического договора» (North Atlantic Treaty Organization).

Первым ошибку увидел редактор Politico Саша Иссенберг. Он опубликовал соответствующий пост в Х. Из-за этого редакции NYT поставили реакции «клоун» и «какашка».

Главный редактор NYT извинился. Он отметил, что тираж в размере 760 тыс. копий собираются переиздать.

