NYT: переговоры между РФ, США и Украиной перенесли на несколько дней

Переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, направленные на урегулирование вооруженного конфликта, были перенесены на несколько дней, сообщает американская газета The New York Times (NYT).

К настоящему моменту причины переноса встречи в столице ОАЭ остаются неизвестными.

Переговоры решили перенести после встречи спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с международными партнерами Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая прошла 31 января в Майами.

23 января в Абу-Даби состоялся первый день консультаций по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, а 24 января прошла вторая встреча. Российскую делегацию на переговорах возглавлял начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую сторону трехсторонней рабочей группы представлял секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби должны были продолжить 1 февраля.

