NYT: на переговорах по Украине обсуждали создание демилитаризованной зоны

Стороны переговоров обсуждают создание демилитаризованной зоны на Украине, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

«В ходе последних недель официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала бы ни одна из сторон», — говорится в сообщении.

Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате. Российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на недавних встречах в Абу-Даби 23–24 января.

В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».

