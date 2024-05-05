NYP: три синагоги эвакуировали в Нью-Йорке после угроз взрывов

Полиция прибыла в три синагоги в нью-йоркском Манхэттене после сообщений о якобы заложенных бомбах, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на New York Post.

Все случилось в субботу. Эвакуацию объявили в двух учреждениях. В третьей синагоге на момент прибытия правоохранителей людей не наблюдалось.

Угрозы после проверки были названы ложными. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что ее кабинет в курсе произошедшего и «активно следит» за происходящим.

Гендиректор Совета по связям с еврейской общиной города Марк Трейгер назвал сообщения о взрывчатке «опасной эскалацией» антисемитизма в чувствительное и напряженное время для еврейского народа.