NVIDIA на грани скандала из-за сотрудничества с Китаем
Американские власти рассматривают возможность полного запрета нейросетей китайской компании DeepSeek для граждан США, пишет RT.
Как сообщает The New York Times, это решение станет частью масштабной кампании по ограничению доступа Китая к передовым ИИ-технологиям. Параллельно в Конгрессе усиливается давление на NVIDIA — компанию обвиняют в возможном нарушении экспортных ограничений путем передачи DeepSeek критически важных технологий.
Ситуация приобретает особую остроту на фоне ужесточающейся технологической конфронтации между Вашингтоном и Пекином. Американские регуляторы проявляют растущую обеспокоенность стремительным развитием китайского искусственного интеллекта, которое, по их мнению, может создать угрозы национальной безопасности. Для NVIDIA эти обвинения чреваты серьезными последствиями — от многомиллионных штрафов до принудительного сворачивания бизнеса в Китае.
Эксперты отмечают, что потенциальный запрет DeepSeek продолжает логику ранее введенных ограничений против TikTok и Huawei, знаменуя новый этап технологического противостояния двух сверхдержав. Такие меры могут привести к окончательному разделению глобального ИИ-рынка на изолированные американскую и китайскую экосистемы, что существенно замедлит прогресс в этой области для всех участников.
В Пекине пока не прокомментировали возможные ответные меры, но аналитики не исключают симметричных ограничений против американских технологических компаний.