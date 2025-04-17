NVIDIA на грани скандала из-за сотрудничества с Китаем

ИИ DeepSeek может оказаться под угрозой запрета в США

Как сообщает The New York Times, это решение станет частью масштабной кампании по ограничению доступа Китая к передовым ИИ-технологиям. Параллельно в Конгрессе усиливается давление на NVIDIA — компанию обвиняют в возможном нарушении экспортных ограничений путем передачи DeepSeek критически важных технологий.

Ситуация приобретает особую остроту на фоне ужесточающейся технологической конфронтации между Вашингтоном и Пекином. Американские регуляторы проявляют растущую обеспокоенность стремительным развитием китайского искусственного интеллекта, которое, по их мнению, может создать угрозы национальной безопасности. Для NVIDIA эти обвинения чреваты серьезными последствиями — от многомиллионных штрафов до принудительного сворачивания бизнеса в Китае.

Эксперты отмечают, что потенциальный запрет DeepSeek продолжает логику ранее введенных ограничений против TikTok и Huawei, знаменуя новый этап технологического противостояния двух сверхдержав. Такие меры могут привести к окончательному разделению глобального ИИ-рынка на изолированные американскую и китайскую экосистемы, что существенно замедлит прогресс в этой области для всех участников.

В Пекине пока не прокомментировали возможные ответные меры, но аналитики не исключают симметричных ограничений против американских технологических компаний.