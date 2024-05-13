«Нужна система, подобная 1941 году»: эксперт объяснил интригу с увольнением Шойгу

сегодня в 13:00

Перла объяснил назначение Белоусова нуждой в экономике военного времени

Политический обозреватель Андрей Перла считает, что Андрея Белоусова предложили на пост министра обороны РФ из-за того, что стране необходима экономика военного времени. Эксперт считает, что Белоусов — тот экономист, который сможет сформировать необходимую систему военного производства и распределения, сообщает «Царьград» .

По словам Перлы, многих удивило, что президент России Владимир Путин предложил на должность нового главы Минобороны экономиста. Сам Белоусов, как заявил эксперт, известен в качестве сторонника госкапитализма и ощутимых инвестиций в стратегические отрасли. Это объясняется необходимостью наладить военную экономику, ведь украинскую армию спонсируют многие западные страны, полагает обозреватель.

«И нам нужна, следовательно, система военного производства и распределения, подобная созданной после эвакуации 41-го года», — сказал Перла.

Эксперт обратил внимание, что «победы в отечественной войне» будет сложно достигнуть без должного уровня экономики, которая должна встать на военные рельсы.

По мнению Перлы, для военной победы, кроме талантливых генералов и рядовых солдат, необходимо, чтобы Россия превосходила противника по вопросу систем создания и поставки оружия, боеприпасов, экипировки, провизии, лекарств и транспорта. Немаловажным остается и вопрос отпусков бойцов, сражающихся на фронте, отметил эксперт.

Ранее президент России предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова новым министром обороны вместо Сергея Шойгу. Сам Шойгу, в свою очередь, занял пост секретаря Совета безопасности РФ.