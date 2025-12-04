Новым главой «Моссада» станет уроженец Белоруссии

В канцелярии израильского премьера рассказали, что Нетаньяху провел собеседования с разными кандидатами. Директором «Моссада» назначили военного секретаря генерал-майора Гофмана.

Он займет место Давида Барнеа — срок его полномочий истекает в июне следующего года.

Семья Гофмана эмигрировала в Израиль, когда ему было 14 лет. С середины 90-х он служит в армии, а также занимал ряд высоких должностей. В октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС он получил ранение.

