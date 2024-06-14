Новый раздел mos.ru посвящен выборам депутатов в Мосгордуму

На портале mos.ru появился новый раздел, где собрана вся информация о грядущих осенних выборах в Московскую гордуму. Жители столицы смогут удаленно проголосовать за своих кандидатов — к онлайн-процессу волеизъявления допущены совершеннолетние граждане с постоянной пропиской в Москве и полной учетной записью, сообщает «Царьград» .

Теперь любой житель столицы может узнать в разделе, как поучаствовать в голосовании удаленно или изучить, какие именно технологии обеспечат прозрачность и анонимность волеиъявления. Кроме того, на портале mos.ru есть исчерпывающая информация и о защите голосов граждан после непосредственного участия в выборах.

Депутатские выборы в Мосгордуму пройдут 6–8 сентября 2024 года. В столице уже начался процесс подготовки к избирательному процессу.