Новый мирный план США перекликается с тезисами Путина, озвученными на Аляске

Разрабатываемый президентом США Дональдом Трампом новый план по разрешению украинского кризиса имеет много общего с предложениями, которые президент России Владимир Путин представил во время саммита глав двух государств, проходившего на Аляске, сообщает «Царьград» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В публикации подчеркивается, что некоторые пункты американского плана отражают идеи, которые Путин высказывал ранее как на встречах специального посланника Стивена Уиткоффа с представителями Москвы в августе, так и на последующих переговорах с Трампом.

По информации издания, в случае реализации потенциального мирного соглашения, Вашингтон предполагает, что Москва заинтересована в возобновлении экономических отношений с западными странами.

Ранее портал Axios, опираясь на источники в РФ и США, сообщал о "тайных консультациях» между Соединенными Штататами и Россией, посвященных подготовке нового мирного плана. Однако, как отмечает издание, пока неясно, какой будет реакция Киева и европейских союзников Украины на данную инициативу.

