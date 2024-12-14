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Новые власти Сирии: у России есть шанс пересмотреть отношения с сирийцами

Лидер вооруженных сил Абу Мухаммед аль-Джулани (Ахмед аш-Шараа) заявил, что у России есть возможность пересмотреть взаимоотношения с сирийским народом. В своем обращении он подчеркнул мирные намерения новой администрации, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

«Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом», — заявил аш-Шараа.

Приоритетными задачами новая администрация считает восстановление страны и обеспечение стабильности, отказываясь от военной конфронтации с Израилем. Это подтверждается и недавним заявлением Мухаммеда Сабры, экс-руководителя Высшего комитета по переговорам оппозиции.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен сделать пять сирийских городов турецкой провинцией. Речь идет в том числе о Алеппо и Идлиб.