Эрдоган хочет присоединить к Турции пять сирийских городов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен присоединить к своей стране пять сирийских городов, об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, станут нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа!» — заявил Эрдоган на выступлении перед однопартийцами в Сакарье.

Момент, когда Эрдоган пообещал, что пять сирийских городов перейдут в состав Турции, став ее провинциями, попал на видео. Присутствующие на выступлении отреагировали на заявления бурными аплодисментами и размахиванием турецкого флага.

Лидер Турецкой Республики заявил о планах оспорить территориальные изменения, произошедшие после завершения Первой мировой войны. Речь идет о пяти бывших османских территориях, которые сейчас являются частью Сирии. В результате военного конфликта эти провинции были отторгнуты от Османской империи, предшественницы современной Турции.