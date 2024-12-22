Новые власти Сирии: события внутри страны предотвратили войну в регионе

Благодаря недавним переменам в Сирии удалось избежать масштабного военного конфликта, который мог перерасти в глобальное противостояние в регионе. Такое заявление сделал лидер новых властей республики Ахмед аш-Шараа, пишет ТАСС .

«Наше успешное противостояние (с Башаром Асадом, экс-президентом — ред.) спасло регион от крупного конфликта, а возможно, и от новой мировой войны», — заявил аш-Шараа сирийскому изданию Al-Watan.

Глава обновленной сирийской администрации высказал обвинения в адрес прежней власти, которая, по его мнению, стояла за чередой громких политических убийств. Среди них — устранение премьера Ливана Харири в 2005 году, президента Жмайеля в 1982 году, а также гибель Камаля Джумблата, отца нынешнего политика, произошедшая в 1977 году.

В своем выступлении аш-Шараа подчеркнул важность развития двусторонних связей с Ливаном. Он заверил, что его страна намерена содействовать укреплению ливанской экономики и гарантировать неприкосновенность границ соседнего государства.