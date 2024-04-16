Новую модель FPV-дрона «Овод-10» разработали в России

Российские специалисты создали новую модель FPV-дрона «Овод-10», которая способна доставлять провиант и боекомплект к бойцам на отдаленных участках фронта, пишет РИА Новости со ссылкой на разработчика беспилотника Андрея Иванова.

Отмечается, что БПЛА представлен сразу в нескольких модификациях.

«Это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых полноценный тепловизор,… которая ровно так же помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта или боекомплекта или может быть чего-то еще», — пояснил Иванов.

Благодаря своим особенностям дроны могут доставлять полезный груз к российским военнослужащим в сложных погодных условиях и в любое время суток.

Ранее начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил, что в скором времени в БПЛА начнут применяться нейросети. С помощью новых технологий дроны смогут переходить к автономному выполнению задач и самостоятельно действовать в виде самоорганизующейся группы.