Нейросети начнут применять в беспилотниках

Нейросети в скором будущем начнут применяться в БПЛА и помогать им распознавать объекты, заявил начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в беседе с «Красной звездой» .

С помощью новых технологий дроны также смогут переходить от полета по определенному заранее маршруту к автономному выполнению задач. Вместе с этим дроны будут самостоятельно действовать в виде самоорганизующейся группы.

«Нейронные сети активно внедряются в системы поддержки принятия решений различными звеньями управления», — пояснил Ласточкин.

Также он добавил, что в специализированном ПО комплексов радиоэлектронной борьбы при помощи искусственного интеллекта уже решается большой объем задач. В частности — первичная обработка сигналов или распознавание образов во всех информативных полях.

Таким образом удается оптимально выбирать виды и параметры помех, которые позволят подавлять радиоэлектронные средства противника.

«С уверенностью можно сказать, что уже в ближайшее время данные технологии позволят вывести на качественно новый уровень процессы управления силами и средствами РЭБ, а также повысить эффективность их применения», — резюмировал Ласточкин.