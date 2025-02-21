«Новая Ялта»: как Россия, США и Китай меняют мировую политику

Пока с осторожным оптимизмом можно сказать, что Россия, США и Китай взяли курс на «Новую Ялту», сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Если позитивные процессы не застопорятся, то уже в ближайшее время стоит ожидать встречи национальных лидеров трех стран в трехстороннем формате. В российском политическом лексиконе уже устоялся термин «Новая Ялта», – речь идет о формировании новых принципов глобальной безопасности, которые могут быть приняты, прежде всего, ведущими игроками, а это, прежде всего, Россия, США и КНР», – сказал Сипров.

Он добавил, что пока с осторожным оптимизмом можно сказать, что все три великие державы взяли курс на «Новую Ялту». Экономисты и обществоведы ожидают, что итогом этих соглашений станет разделение мира на макрорегионы, в которых каждая из великих держав постарается реализовать свою глобализационную модель.

«Для Китая это экономическое доминирование на рынках стран своего макрорегиона, для американцев – комфортная модель «полуторополярного мира», где, при сохранении их безусловной гегемонии во всех сферах, сохранятся влиятельные региональные державы, которые будут проводить, пусть и с оглядкой на Вашингтон, свою собственную политику. А Россия в своем макрорегионе настроена создать «оркестр наций», в котором будут соблюдаться интересы каждой страны. В дальнейшем, время покажет, какая из этих систем наиболее эффективна», – отметил политолог.

Ялто-Потсдамская система международных отношений — это принятое в историографии обозначение системы международных отношений, которая закреплена соглашениями и договорами Потсдамской и Ялтинской конференций.