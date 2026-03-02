Норвежский профессор назвал удары США по Ирану фатальной ошибкой

сегодня в 22:17

Профессор Глен Дизен — об ударах США по Ирану: предсказуемая катастрофа

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана может стать одним из самых фатальных решений Вашингтона, сообщает «Царьград» .

Он раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана. В соцсети X профессор назвал происходящее закономерным итогом отказа от дипломатии.

«Эта предсказуемая катастрофа — то, что происходит, когда объективность размывается, а милитаризм превозносится как патриотизм», — написал Дизен.

По его мнению, конфликт стал следствием подмены дипломатических методов силовыми решениями.

Эскалация произошла вскоре после переговоров по иранской ядерной программе. На прошлой неделе Вашингтон обсуждал с Тегераном «ядерное досье», однако уже в субботу США совместно с Израилем нанесли массированные удары по территории Ирана.

В Тель-Авиве заявили, что целью операции является недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Дональд Трамп также объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал к смене власти в Исламской Республике.

Иран ответил ударами по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

