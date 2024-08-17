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Посольство в Канаде: Трюдо подтвердил, что ведет необъявленную войну с РФ

Кабинет премьер-министра Канады Джастина Трюдо еще раз подтвердил, что ведет вместе с западными государствами необъявленную войну против России, сообщает посольство Российской Федерации в стране.

Ранее Канада завила, что Украина может использовать ее оружие для атак по территории России.

«Никогда не имели иллюзий насчет каких-либо западных самоограничителей. Это ложь и фикция», — подчеркивается в заявлении дипломатов.

Там отмечается, что нацистский киевский режим обречен. А его вооружение и техника будут уничтожаться ВС РФ.