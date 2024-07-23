Никита Михалков: экс-депутаты Госдумы готовят госпереворот в РФ

Режиссер Никита Михалков отметил, что в РФ готовят госпереворот: бежавшие из страны бывшие депутаты Госдумы массово пошли против Кремля и не скрывают своих планов, сообщает сайт MK.Ru .

По словам Михалкова, в Польше в конце июня собирали парламент «новой свободной России», на его в заседаниях были около 60 бывших депутатов из России. Там отмечали, что свержения власти в РФ можно достичь лишь путем силы, а революционные настроения внутри страны должны поддерживать западные страны.

«И это предлагают люди, которые все имели от этой власти, находясь у ее кормушки», — рассказал Михалков.

Михалков уточнил, что речь в данном вопросе идет о терроре.