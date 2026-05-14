Никаких больше раскладов: Ермаку запретили общаться с гадалкой

Высший антикоррупционный суд Украины запретил экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку общаться с киевским астрологом Вероникой Аникиевич. Оказалось, что Ермак советовался с ней по кадровым назначениям на государственные должности, сообщает РИА Новости .

Такое предписание судья зачитал в рамках приговора Ермаку, обвиняемому в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Ему назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.

Помимо астролога, суд запретил Ермаку общаться с бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым и бизнесменом Тимуром Миндичем. Все они являются фигурантами скандального коррупционного дела. Ермак также обязан не покидать Киев, сообщать о смене места жительства и работы, а также сдать на хранение все загранпаспорта.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья. Полный текст приговора суд зачитает 18 мая.

