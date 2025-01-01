«Ничего кроме омерзения»: в МИД прокомментировали фашистское шествие в Австрии

«Ничего кроме омерзения не вызывает выходка горстки осевших в Австрии украинских националистов, решивших 1 января вновь отметить в центре Вены день рождения пособника Гитлера, военного преступника С. Бандеры*», — сказано в сообщении.

Дипломат осудила проведение этой акции. Она отметила, что «нацистский шабаш» был проведен при попустительстве местных властей в Вене в год 80-летия освобождения Австрии от фашизма.

*Был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена.