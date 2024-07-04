NI: ВСУ получили серьезный урон после уничтожения РСЗО MLRS

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Уничтожение американской реактивной системы MLRS на Украине российским «Искандером» стало ударом для артиллерии ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале National Interest.

«Украинская армия потеряла важную систему вооружения, M270 MLRS, в результате российского удара», — сказано в публикации.

Данная реактивная система залпового огня представляет для украинской армии большую ценность из-за высокой дальности и мобильности. Авторы журнала называют потерю каждой единицы M270 заметным поражением для украинских сил.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ударом ОТРК «Искандер—М» была поражена вражеская РСЗО MLRS в районе Шевченково. Позиция была вскрыта с помощью БПЛА.