Нетаньяху вернулся к вопросу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь запустил работу группы, которая проводит оценку передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом РИА Новости рассказал председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Боевые действия на Ближнем Востоке не помешали Нетаньяху вновь инициировать выполнение задач рабочей группы. Предоставленные Россией материалы проверяют. У Израиля нет оснований, чтобы не признать Александровское подворье принадлежащим РФ, отметил Степашин.

В декабре 2023 года он говорил, что рабочая группа перестала рассматривать вопрос возврата территории. Это было связано с началом боевых действий в секторе Газа.

Александровское подворье расположено в Иерусалиме неподалеку от храма Гроба Господня. Его возвели в конце XIX века. Здание принадлежало по документам Романовым.

Когда в 1917 году произошла революция, СССР, а потом Россия доказывали право собственности на Александровское подворье. Ближе к 2000 году его заполучило так называемое Православное палестинское общество. Его представители назвали себя преемниками ИППО, существовавшего до революции 1917 года.

Однако российское Императорское православное палестинское общество вместе с правительством РФ на протяжении долгих лет требует вернуть Александровское подворье. Некий глава «ППО» Николай Воронцов-Гофман говорил, что планирует обратиться в суд и потребовал оставить права над строением за своей «организацией».