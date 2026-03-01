Несколько стран связывалось с Ираном по поводу перемирия
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади рассказал, что ряд государств обратились к Тегерану с предложениями о перемирии в регионе, сообщает РИА Новости.
По его словам, контакты ведутся с Россией, Китаем, Францией, а также некоторыми странами ближневосточного региона.
«Некоторые из них хотят сделать так, чтобы война остановилась или чтобы установилось перемирие», — заявил дипломат в эфире иранского телевидения.
При этом Гариб-Абади подчеркнул, что Тегеран не устраивает вариант временного прекращения огня.
