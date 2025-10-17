Непростая задача для спецслужб: как Путин доберется до Венгрии

Военный корреспондент Александр Коц поразмышлял на тему того, как президент России Владимир Путин доберется до Будапешта на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Он напомнил, что у России нет общей границы с Венгрией.

«Общей границы у нас нет. Выхода к морю у Венгрии тоже нет. Телепортационную кабину пока не изобрели. Значит, надо выбирать из нескольких зол меньшее», — написал Коц в Telegram-канале.

Военкор отметил, что было бы символично пролететь над Украиной, но этот маршрут слишком опасен — очевидно, что борт №1 могут атаковать. Не вариант лететь и по маршруту Белоруссия — Польша — Словакия или из Черного моря через Румынию. То же самое можно сказать и о северном маршруте через Балтику, Германию и Австрию.

«Пожалуй, наиболее вероятный вариант: Каспий — Иран — Турция — Средиземноморье — Черногория — Сербия — Будапешт. В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», — заключил военкор.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает провести личную встречу с Путиным в столице Венгрии в течение ближайших двух недель. Американский политик прокомментировал недавние телефонные переговоры между лидерами, назвав их содержание очень хорошим и конструктивным.

