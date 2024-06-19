Немецкое телевидение «признало» Крым российским

Немецкий телеканал RTL показал карту с российским Крымом во время трансляции матча Евро-2024, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Во время телевизионного эфира с экспертами на экраны вывели карту Европы в национальных цветах стран. При этом Крым на карте не отметили частью Украины.

Руководство медиакомпании уже принесло свои извинения.

Жители Крыма и Севастополя в 2014 году через референдум поддержали воссоединение с Россией.