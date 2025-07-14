В Подмосковье запустили производство реагентов для генетических исследований

Компания «АЛУРОН» приступила к сертификации производства реагентики для проведения генетических исследований, которые будут использоваться для выявления заболеваний на ранних стадиях. Производство продукции медицинского назначения будет запущено на новом предприятии, которое компания открыла в подмосковном городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания «АЛУРОН» уже инвестировала в запуск своего предприятия 250 миллионов рублей. На высокотехнологичном производстве будет создано 20 рабочих мест. Компания работает в стратегической сфере фармацевтики и медицинских изделий. На самом предприятии планируется организовать производство реагентов для проведения медицинских исследований в сфере генетики для выявления заболеваний на ранних стадиях, а также для скрининга будущих родителей при подготовке к беременности. Компания уже запустила процесс сертификации производства реагентики как медицинских изделий и готовится к запуску производства в конце 2025 года», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция, которую планируется выпускать на предприятии компании «АЛУРОН», позволит заместить импортные реагенты. Сегодня они занимают значительную долю отечественного рынка. Компания планирует выпускать реагенты на основе отечественных разработок в рамках контрактного производства, в последующем планируется разработка и производство реагентики самой компании.

«Запуск производства регентики — это лишь первый этап нашего масштабного инвестпроекта по высокотехнологичному производству отечественных инновационных медицинских изделий, включающего помимо реагентики разработку и производство корпусных деталей и электронных блоков медицинских изделий, проектирование и строительство фармацевтического производственного комплекса по производству лекарственных препаратов в форме лиофилизатов», — отметил генеральный директор АО «АЛУРОН» Олег Андрух.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.